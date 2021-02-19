Эксперт оценил проект марсохода Perseverance

Фото: Zuma\TASS
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает марсоход Perseverance проектом с большим прицелом на будущее. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Ранее аппарат Perseverance совершил успешную посадку на Марсе. Кроме того, марсоход уже успел передать на Землю снимки с Красной планеты.
"Это движение вперед", – оценил проект Ионин.
По мнению эксперта, самой интересной задачей для марсохода являются полеты в атмосфере Марса. От аппарата должно отделиться транспортное средство – вертолет Ingenuity.
"Новое техническое решение – это интересно, некая изюминка, вишенка на торте", – прокомментировал Ионин.
Специалист пояснил, что полеты в марсианской атмосфере являются сложной задачей по причине сильной разряженности. Поверхность Марса обладает плотностью, сравнимой с земной на высоте 40 километров.
"В земных условиях на высоте 40 километров летают только военные самолеты или стратостаты", – добавил эксперт.
Ионин объяснил, что вертолет Ingenuity похож на небольшой дрон, используемый некоторыми водителями внедорожников для выстраивания маршрута. Эксперт предположил, что летающее средство имеет все шансы превзойти предыдущие марсоходы по проходимости – ранее многие аппараты застревали в ловушках из камней и трещинах на поверхности планеты.
"В пилотируемой программе, конечно, быстрее и проще летать, чем ездить по поверхности, тем более когда дорог нет", – заключил эксперт.
Аппарат Perseverance был отправлен на Марс с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V 30 июля 2020 года. В NASA заявляли, что марсоход проведет исследование поверхности планеты на предмет анализа минералов.
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