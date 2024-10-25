Суд взыскал 1,3 млрд рублей с пожизненно осужденного полковника ВСУ Ярошевича

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Второй Западный окружной военный суд взыскал 1,3 миллиарда рублей с комбрига ВСУ полковника Федора Ярошевича (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отдал приказы о нанесении ударов по Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

Этот же суд ранее заочно приговорил Ярошевича к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Он признан виновным в теракте. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть сведения о ВС РФ.

По версии следователей, в 2022 году Ярошевич отдавал приказы об ударах по Белгородской области ракетами "Точка-У". В результате его действий пострадали мирные жители, а также инфраструктура. Ущерб оценивается в более чем 1,3 миллиарда рублей.

До этого суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, отдававшего приказы об ударах по Белгородской области. Суд считает его виновным в четырех террористических преступлениях. Из-за его действий Минобороны и гражданским объектам России нанесен ущерб на сумму, превышающую 4,6 миллиона рублей.