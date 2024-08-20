Полковник ВСУ Ярошевич внесен в список экстремистов и террористов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полковник ВСУ Федор Ярошевич, которого ранее заочно обвинили в нанесении ракетного удара по Краматорску, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

До 2023 года Ярошевич возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ и был причастен к применению ракетного комплекса "Точка-У" для обстрела гражданских объектов в районе железнодорожного вокзала Краматорска ДНР. В результате не менее 50 мирных граждан, включая детей, погибли, а также около 100 человек были ранены. При этом украинская сторона распространяла заведомо ложные данные о том, что удар по городу был нанесен военными РФ.

В связи с этим Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье о применении запрещенных средств ведения войны. Его также объявили в межгосударственный розыск.

В конце апреля 2024 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Ярошевича уже по делу о массовых убийствах. Мера вступит в силу с момента экстрадиции указанных лиц или задержания в России. Отмечается, что по статье об убийстве двух и более лиц его могут отправить в колонию на пожизненный срок.

