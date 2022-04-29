Суд Москвы арестовал командира бригады ВСУ после удара по вокзалу в Краматорске

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича по делу об ударе ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщает ТАСС.
После возбуждения дела по факту обстрела вокзала Ярошевич был объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").
Суд заочно арестовал Ярошевича на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в РФ.
В результате происшествия погибли 50 человек, из которых пятеро – дети. При этом 12 человек скончались в больнице, а 38 погибли на месте.
Ранее министерство обороны опровергло заявления о нанесении ударов по железнодорожному вокзалу Краматорска. В министерстве назвали подобные сообщения Киева провокацией. В Минобороны отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.
Позже министерство обвинило в ударе украинские войска. Отмечалось, что целью провокации был срыв выезда жителей из города, чтобы после использовать их в качестве живого щита. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также подчеркнул, что ракеты "Точка-У" не состоят на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
По железнодорожному вокзалу Краматорска ударили ракетой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: