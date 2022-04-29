Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

12:38

Суд Москвы арестовал командира бригады ВСУ после удара по вокзалу в Краматорске

судыполитика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича по делу об ударе ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщает ТАСС.

После возбуждения дела по факту обстрела вокзала Ярошевич был объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Суд заочно арестовал Ярошевича на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в РФ.

В результате происшествия погибли 50 человек, из которых пятеро – дети. При этом 12 человек скончались в больнице, а 38 погибли на месте.

Ранее министерство обороны опровергло заявления о нанесении ударов по железнодорожному вокзалу Краматорска. В министерстве назвали подобные сообщения Киева провокацией. В Минобороны отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.

Позже министерство обвинило в ударе украинские войска. Отмечалось, что целью провокации был срыв выезда жителей из города, чтобы после использовать их в качестве живого щита. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также подчеркнул, что ракеты "Точка-У" не состоят на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По железнодорожному вокзалу Краматорска ударили ракетой

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать