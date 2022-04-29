Суд Москвы арестовал командира бригады ВСУ после удара по вокзалу в Краматорске

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады ВСУ Федора Ярошевича по делу об ударе ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщает ТАСС.

После возбуждения дела по факту обстрела вокзала Ярошевич был объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

Суд заочно арестовал Ярошевича на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в РФ.

В результате происшествия погибли 50 человек, из которых пятеро – дети. При этом 12 человек скончались в больнице, а 38 погибли на месте.

Ранее министерство обороны опровергло заявления о нанесении ударов по железнодорожному вокзалу Краматорска. В министерстве назвали подобные сообщения Киева провокацией. В Минобороны отметили, что российские военные не планировали выполнять огневые задачи в Краматорске.

Позже министерство обвинило в ударе украинские войска. Отмечалось, что целью провокации был срыв выезда жителей из города, чтобы после использовать их в качестве живого щита. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также подчеркнул, что ракеты "Точка-У" не состоят на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

