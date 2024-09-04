Суд приговорил к пожизненному сроку комбрига ВСУ за удары по Белгородской области

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Военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Дмитрия Храпача, отдававшего приказы об ударах по Белгородской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу судебного органа.

Суд установил, что Храпач виновен в четырех террористических преступлениях. Из-за его преступных приказов о ракетных ударах по российскому региону погибли люди, говорится в материалах дела. Также Минобороны и гражданским объектам страны нанесен ущерб на 4 639 733 рубля.

Поэтому, кроме пожизненного наказания в колонии особого режима, ему предстоит выплатить 4 миллиона рублей. Срок исчисления наказания начнется с момента его задержания в РФ или экстрадиции в Россию.

В августе 2023 года Верховный суд ДНР уже признавал украинского комбрига виновным в обстреле района Донецка из РСЗО. Тогда его также приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Между тем в начале текущего года СКР уже предъявлял заочные обвинения четверым полковникам ВСУ. Кроме Храпача, в убийствах обвинялись Павел Федосенко, Федор Ярошевич и Андрей Матвиишин. Затем троих из них заочно арестовали.

