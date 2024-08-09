Мэр украинского города Ровно Третяк объявлен в розыск в России

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В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно Александра Третяка, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

При этом в материале не уточняется, по какой уголовной статье его разыскивают.

Летом прошлого года его временно отстранили от поста главы города. Местные СМИ писали, что Третяк обвиняется в коррупционном правонарушении.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его обвиняют в преступлениях, при которых погибли и пострадали десятки мирных граждан.

До этого Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех полковников украинской армии в рамках расследования дела о массовых убийствах. Речь идет о Павле Федосеенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине.