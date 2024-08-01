Суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката Новикова по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

"Ходатайство следствия об избрании Новикову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно удовлетворено", – сказала собеседница агентства.

Суд также заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом) по делу о госизмене, сообщает РИА Новости. Он объявлен в международный розыск.

25 июля Росфинмониторинг внес Новикова, заочно осужденного за распространение фейков, в перечень террористов и экстремистов. В июне суд назначил ему 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ.

В октябре прошлого года в отношении Новикова было возбуждено уголовное дело о госизмене. По информации ФСБ, после начала спецоперации он покинул Россию и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.

