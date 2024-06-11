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11 июня, 13:38

Политика

Суд в Москве заочно приговорил Илью Новикова к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko (Илья Новиков признан иноагентом в РФ)

Суд назначил бывшему адвокату Илье Новикову (признан в РФ иноагентом) 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Новиков приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 4 года", – уточняется в публикации.

В октябре прошлого года в отношении Новикова было возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. По информации ФСБ, после начала спецоперации он покинул Россию и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.

В феврале Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте Новикова по статье о фейках о Вооруженных силах России.

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