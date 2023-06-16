Илью Новикова лишили статуса адвоката в РФ

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Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом) статуса адвоката в связи с его недостойным поведением и действиями, направленными на подрыв доверия. Об этом сообщает столичная палата на своем официальном сайте.

"Применить к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката", – указано в решении.

Согласно документу, Новиков лишается своего статуса на два года, после чего он сможет повторно сдать квалификационный экзамен на получение адвокатского статуса.

В конце ноября прошлого года министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Помимо адвокатской деятельности, Новиков стал известен в том числе благодаря своему участию в телеигре "Что? Где? Когда?".

1 декабря 2022 года МВД РФ объявило Новикова в розыск. Уточнялось, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Другие подробности ведомством не приводились.



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