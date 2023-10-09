В ФСБ сообщили, что в отношении бывшего адвоката Новикова возбудили дело о госизмене

Фото: ТАСС/Елена Афонина (Илья Новиков признан в РФ иноагентом)

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, Новиков после начала спецоперации покинул Россию и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Отмечается, что он принимает участие в их деятельности, мужчина прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой.

Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме перехода на сторону противника"), сказано в сообщении.

В июне Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката в связи с его недостойным поведением и действиями, направленными на подрыв доверия. Согласно документу, он лишился своего статуса на два года, после чего можно повторно сдать квалификационный экзамен на его получение.

МВД РФ объявило Новикова в розыск 1 декабря 2022 года. Уточнялось, что основанием для этого является статья Уголовного кодекса.

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