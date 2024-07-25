Экс-адвокат Новиков внесен в перечень террористов и экстремистов

ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko (Илья Новиков признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом), заочно осужденного за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.

В июне суд назначил Новикову 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ. Также его лишили права заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

В октябре прошлого года в отношении Новикова было возбуждено уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. По информации ФСБ, после начала спецоперации он покинул Россию и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.

В феврале Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте Новикова по статье о фейках о Вооруженных силах России.