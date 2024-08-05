МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова

Фото: ТАСС/URA.RU (Федор Крашенинников признан в РФ иноагентом)

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в РФ в розыск по уголовной статье российского политолога и журналиста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом). Информация об этом появилась в базе ведомства.

При этом не уточняется, по какой именно статье его будут разыскивать.

Ранее в розыск был объявлен публицист Олег Кашин (признан в РФ иноагентом). Наименование статьи, которую он нарушил, также не сообщалось.

Кроме того, МВД разыскивает педагога, писателя и создателя школы неформального образования "Апельсин" в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. В его случае в базе тоже не указана конкретная статья, нарушение которой послужило поводом для его объявления в розыск.

При этом на сайте Петербургского городского суда сообщалось, что уголовное дело в отношении Зицера было возбуждено из-за публичного распространения фейков о ВС РФ.

