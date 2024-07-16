Экоактивистка Чирикова объявлена в федеральный розыск

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин (Евгения Чириков признана иноагентом в РФ)

Экоактивистка Евгения Чирикова (внесена в реестр иноагентов в России), которую обвиняют в распространении фейковой информации о российской армии, объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

По версии следствия, Чирикова опубликовала в свободном доступе для неограниченного круга лиц ролик на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирных жителей Украины.

"Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб", – сказано в сообщении.

В связи с этим на Чирикову завели уголовное дело. Также против нее расследуются дела по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, публичных призывах к осуществлению терактов, публичном оправдании терроризма, а также содействии террористической деятельности.

Недавно МВД России объявило в розыск педагога, писателя и создателя школы неформального образования "Апельсин" в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. В базе уточняется, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако конкретное ее название не раскрывается.

При этом на сайте Петербургского городского суда сказано, что против Зицера возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о ВС РФ.

