МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok

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МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Это следует из базы ведомства.

По какой статье его ищут, не уточняется. В карточке указано, что по национальности Дельпаль француз, а родился он в городе Бург-ан-Брес.

Дельпаль был условно осужден в России по делу Baring Vostok. В картотеке Тверского суда Москвы говорится, что срок ему могут заменить на реальный в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Основателя инвестфонда Майкла Калви, его делового партнера Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела арестовали в феврале 2019 года. Их обвинили в растрате 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку "Восточный".

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы признал семерых фигурантов дела виновными. Тогда Калви получил 5,5 года условно, Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. Позже защита обжаловала данное судебное решение.

В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам – Калви до 4,5 года, а Дельпалю до 3,5 года. Кассация снизила срок еще на два месяца.

