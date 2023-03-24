Высокопоставленные сотрудники ФТС задержаны в Москве по подозрению в получении взятки

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Правоохранители задержали в столице высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Их подозревают в получении взятки.

"По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев", – уточнили ТАСС в полиции.

В ФТС факт задержания Беглова и Алеева подтвердили, отметив, что в настоящее время правоохранители ведут следственные действия.

Ранее в отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Он также отметил, что генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.

Позже следователь в ходе заседания Реутовского гарнизонного военного суда заявил, что Драгомирецкий признает вину не в полном объеме.

Военный суд арестовал его по делу о получении взяток в размере 28 миллионов рублей.



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