Замкомандующего Центральным округом Росгвардии обвинили в получении взяток на 28 млн руб

Фото: rosguard.gov.ru

Заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвинили в двух эпизодах получения взятки на общую сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", – заявил следователь в ходе заседания Реутовского гарнизонного военного суда.

Ранее сообщалось, что в отношении Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело.

По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Он также отметил, что генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.



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