Бывших сотрудников СИЗО в Истре признали виновными после побега заключенных

Фото: СК РФ

В Московской области признали виновными в превышении должностных полномочий бывших сотрудников изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали 5 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ СК РФ по Московской области.

Сотрудники признаны виновными по части 3 статьи 286 УК РФ.

"Следствием и судом установлено, что бывший заместитель начальника ИВС ОМВД России по городу Истре незаконно и в нарушении федерального законодательства поместил 6 подсудимых по одному уголовному делу (по статье 158 УК РФ) в одну камеру", – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что после этого бывший дежурный учреждения незаконно подсадил к указанным заключенным Александра Мавриди, обвиненного по делу об убийстве.

Двоим фигурантам дела вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Третьей подсудимой установили наказание в виде заключения под стражу сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае арестовали 39-летних правоохранителей. Им вменили вину по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств").

По данным следствия, в конце июля правоохранители увидели распивавшего алкоголь во дворе дома в поселке Краснокаменск 31-летнего мужчину. Один из полицейских сразу же ударил мужчину кулаком в лицо и потребовал поехать с ними в отдел.