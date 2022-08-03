Бывший руководитель аппарата главы МЧС Сойников задержан за превышение полномочий

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По делу о превышении должностных полномочий задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадим Сойников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

"Задержан Сойников Вадим Сергеевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" частью 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия")", – отметили в суде.

Отмечается, что в настоящее время Сойников нигде не работает. В качестве меры пресечения следствие предлагает избрать ему арест сроком до 1 октября.

Уточняется, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела.

Обыски прошли у генерал-лейтенанта Сергея Умнова, главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.

По информации следствия, трое фигурантов дела рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.