Генерала МВД арестовали в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

03 апреля, 18:57
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Басманный районный суд столицы арестовал заместителя начальника следственного департамента МВД России генерала Александра Бирюкова. Под стражей он будет находиться до 1 июня 2020 года, как сообщает Агентство "Москва".
"В отношении Александра Бирюкова Басманным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано", – заявили в пресс-службе суда.
Аналогичное решение было вынесено в отношении следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Александра Брянцева.
О задержании заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя Александра Брянцева по делу о злоупотреблении полномочиями стало известно накануне.
По версии следствия, сотрудники правоохранительных органов способствовали переводу под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна. В июне 2019 года предприниматель был задержан по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов.
В марте полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР по делу о хищении денег молодежных организаций. Оно было возбуждено в августе 2018 года. Правоохранители в ходе следствия опросили более двадцати свидетелей.
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