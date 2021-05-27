В Москве арестовали бывшего подчиненного генерала СК Музраева

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Экс-следователя Дмитрия Николаева, который является бывшим подчиненным экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, отправили в СИЗО. Его обвиняют в получении двух взяток. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Николаеву избрали стражу до 17 июля", – говорится в сообщении.

Николаев был этапирован в Москву для проведения следственных действий после задержания в Волгограде. Ему предъявили обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере.

Ранее сотрудников столичной полиции по району Солнцево заподозрили в попытке получить взятку в размере 12 миллионов рублей.

Как сообщили в МВД по Москве, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, если их вина подтвердится. Также будет дана оценка действиям их руководителей.