Полицейских в Москве заподозрили в получении взятки в 12 млн рублей

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Сотрудников столичной полиции по району Солнцево заподозрили в попытке получить взятку в размере 12 миллионов рублей.

Как сообщили в МВД по Москве, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, если их вина подтвердится.

Также будет дана оценка действиям их руководителей. В полицию поступило заявление гражданина о противоправных действиях сотрудников.

Оперативники установили, что трое полицейских вымогали у заявителя деньги за качественное и своевременное расследование уголовного дела.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении начальника, замначальника и участкового следственного отдела.

Начальника следственного отдела МВД по Ярославскому району Москвы ранее задержали по подозрению в краже более 25 миллионов рублей.