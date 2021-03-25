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Москва 24

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Происшествия

25 марта, 23:34

В Москве следователя заподозрили в краже более 25 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержали по подозрению в краже более 25 миллионов рублей.

Как сообщила Агентству "Москва" представитель СК по столице Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, правоохранитель получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах.

После необходимых процессуальных действий они были помещены в его сейф, откуда были похищены самим представителем полиции.

С фигурантом проводятся следственные действия. Устанавливаются иные лица, возможно, причастные к совершению преступления.

Ранее суд приговорил к 12 и 9 годам колонии экс-следователей ФСБ за вымогательство биткойнов на миллион долларов.

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