Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 и 9 годам колонии экс-следователей ФСБ за вымогательство биткойнов на миллион долларов.

Алексей Колбов и Сергей Белоусов требовали криптовалюту у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова.

Суд также постановил лишить Белоусова воинского звания "майор юстиции запаса", а Колбова – звания "капитан юстиции запаса".

В тексте приговора отмечается, осужденные получили 4,8 биткойна (16,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), передает ТАСС.

В 2020 году Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к 6 годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве двух экс-полицейских будут судить за попытку хищения семи миллионов рублей у адвоката.