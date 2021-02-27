Экс-сотрудников ФСБ осудили на 9 и 12 лет за вымогательство биткоинов

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 и 9 годам колонии экс-следователей ФСБ за вымогательство биткойнов на миллион долларов.
Алексей Колбов и Сергей Белоусов требовали криптовалюту у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова.
Суд также постановил лишить Белоусова воинского звания "майор юстиции запаса", а Колбова – звания "капитан юстиции запаса".
В тексте приговора отмечается, осужденные получили 4,8 биткойна (16,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), передает ТАСС.
В 2020 году Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к 6 годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что в Москве двух экс-полицейских будут судить за попытку хищения семи миллионов рублей у адвоката.
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