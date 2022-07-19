Экс-замглавы МЧС Гурович обжаловал арест по делу о превышении должностных полномочий

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Экс-замминистра чрезвычайных ситуаций РФ Андрей Гурович обжаловал арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения Гуровичу", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что о дате рассмотрения жалобы сообщат позже.

Гурович обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Экс-замминистра задержали в Москве 13 июля. Позднее суд заключил его под стражу до 11 сентября.

По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

25 мая Владимир Путин подписал указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС.