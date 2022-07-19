Экс-замглавы МЧС Гурович обжаловал арест по делу о превышении должностных полномочий

13:22
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Экс-замминистра чрезвычайных ситуаций РФ Андрей Гурович обжаловал арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения Гуровичу", – говорится в сообщении.
В суде уточнили, что о дате рассмотрения жалобы сообщат позже.
Гурович обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Экс-замминистра задержали в Москве 13 июля. Позднее суд заключил его под стражу до 11 сентября.
По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.
25 мая Владимир Путин подписал указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС.
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