Путин освободил от должности замглавы МЧС России Андрея Гуровича

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому Андрей Гурович освобождается от должности заместителя руководителя МЧС. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – указано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

С июня 2018 года Андрей Гурович курировал деятельность финансово-экономического департамента и департамента имущественных отношений МЧС России. Кроме того, он контролировал управление стратегического планирования и организационной работы ведомства.

Ранее президент России назначил генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС. Глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение в Совфед 23 мая, после чего сенаторы единогласно за нее проголосовали.