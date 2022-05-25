Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

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Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 25 мая, единогласно поддержал выдвинутую Владимиром Путиным кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ.

Накануне кандидатуру Куренкова в рамках предварительного обсуждения поддержали комитеты Совфеда по обороне и безопасности, конституционному законодательству и государственному строительству, а также по федеративному устройству.

Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая. Ранее Куренков работал в должности заместителя директора Росгвардии, курируя боевую подготовку сотрудников ведомства. Кроме того, он также служил в ФСБ и ФСО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин хорошо знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах, которые, по мнению главы государства, позволят ему наилучшим образом выполнять работу главы МЧС.

Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.