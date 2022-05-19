В Совфеде заявили о провале программы импортозамещения в РФ

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Программа импортозамещения в России не принесла никаких результатов, она полностью провалена, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего", – заявил сенатор.

Клишас отметил, что убедиться в этом можно, взглянув на текущий ассортимент товаров народного потребления. Кроме того, нулевой эффект от программы можно наблюдать и в других сферах, добавил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что первоначальная перестройка российской экономики из-за санкций займет около двух лет. По его словам, затем на перестройку экономики понадобится еще много лет. Это, как отметил Кудрин, связано с импортозамещением зарубежных товаров. При этом он подчеркнул, что речи о полном импортозамещении не идет.