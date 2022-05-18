О полном импортозамещении промышленности речи не идет – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Перед Россией не стоит задачи обеспечить импортозамещение во всех отраслях промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Могу сказать то, что у нас нет задачи импортозаместить все и вся. Мы заинтересованы, и это очевидно абсолютно, в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях", – сказал он во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно сосредоточиться на развитии прикладной науки, нацеленной на конкретные результаты. Также важно расширить применение отечественных разработок в производстве, считает он.

До этого Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

