РФ вышла на самообеспечение по главным сельхозтоварам – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия смогла адаптироваться к экономическим санкциям Запада, достигнув практически полного самообеспечения по главным сельскохозяйственным товарным группам, сообщил глава Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

"Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение", – приводит его слова РИА Новости.

Евдокимов отметил, что в последнее время еще более актуальными стали промышленные и агропромышленные проекты, реализуемые совместно со странами – участницами Евразийского экономического союза.

"Большое содействие в этом вопросе странам оказывает Евразийская экономическая комиссия, которая обобщает различные перспективные проекты и готовит предложения по их совместной реализации", – добавил Евдокимов.

Ранее Евдокимов заявил, что государства Евразийского экономического союза стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. По словам дипломата, еще до введения Западом последних санкций в отношении российской финансовой и банковской систем более 70% операций проводились в национальных валютах.

