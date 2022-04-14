В МИД РФ заявили, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах

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Государства Евразийского экономического союза стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

По словам дипломата, еще до введения Западом последних санкций в отношении российской финансовой и банковской систем более 70% операций проводились в национальных валютах.

"Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара", – сказал Евдокимов в интервью РИА Новости.

Он также заявил, что страны Запада стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств. По словам дипломата, в этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности.

Евдокимов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, она требует проявления гибкости и творческого подхода. Дипломат указал, что не следует ограничиваться каким-то одним форматом, необходимо применять наиболее эффективные практики каждого из них.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил, что в последние годы во взаимных расчетах между странами Евразийского экономического союза значительно увеличилась доля рубля, которая, таким образом, уже превышает две трети.

В конце марта Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте стран, которые являются надежными партнерами РФ. Президент пообещал и дальше последовательно и системно двигаться в направлении по укреплению финансово-экономического суверенитета страны в рамках долгосрочного плана.