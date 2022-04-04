Доля рубля в торговле между странами ЕАЭС превышает две трети – министр ЕЭК

Фото: depositphotos/valphoto

В последние годы во взаимных расчетах между странами Евразийского экономического союза значительно увеличилась доля рубля, которая, таким образом, уже превышает две трети. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах увеличились с 63 до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией", – сказал он.

В то же время, признает Глазьев, использование рубля в торговле без участия России заметно ниже озвученных им показателей. Чаще всего для расчетов с другими странами ЕАЭС рубль использует Белоруссия – на него приходится треть операций. По словам министра, увеличение доли рубля во взаимных расчетах будет зависеть в том числе от углубления взаимной интеграции стран-членов, их способности снизить уровень рисков от дедолларизации.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте стран, которые являются надежными партнерами РФ. Президент пообещал и дальше последовательно и системно двигаться в направлении по укреплению финансово-экономического суверенитета страны в рамках долгосрочного плана.

