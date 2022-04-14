Запад стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве СНГ – МИД РФ

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Директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Запада стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств.

"В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Евдокимов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, она требует проявления гибкости и творческого подхода. Дипломат указал, что не следует ограничиваться каким-то одним форматом, необходимо применять наиболее эффективные практики каждого из них.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада в отношении России является озлобленной и остервенелой. По словам главы МИД РФ, такую политику западные страны под руководством США начали проводить после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Лавров добавил, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, а также подчинения ее глобальной системе, которую выстроил Запад.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

