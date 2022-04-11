Лавров назвал политику Запада в отношении РФ озлобленной и остервенелой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Политика Запада в отношении России озлобленная и остервенелая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, такую политику Запад под руководством США стал проводить после начала специальной операции на Украине.

Лавров добавил, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, а также подчинения ее глобальной системе, которую выстроил Запад.

Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов рассказал, что Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе. Он заявил, что дипломатическая война уже идет, и напомнил о высылке большого количества российских дипломатов из ряда западных посольств.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

