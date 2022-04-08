Представитель РФ при ООН рассказал о развязанной Западом дипломатической войне

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Россия будет противодействовать дипломатической войне, которую объявили против нее на Западе, сообщил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".

Он заявил, что дипломатическая война уже идет, и напомнил о высылке большого количества российских дипломатов из ряда западных посольств.

"Это факт. Но, конечно, мы будет этому противодействовать. Я думаю, что у нас остается еще достаточно сил и резервов, и с помощью наших союзников – а это прежде всего Китай, Индия и целый ряд других крупных стран, которые во многом не разделяют те подходы, которые пытаются навязать западники в международных организациях", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

