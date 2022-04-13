Великобритания запретит импорт железа и стали из России

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Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых ограничениях по импорту российской продукции, а также поставкам в РФ, передает "Интерфакс".

"С завтрашнего дня (14 апреля. – Прим. ред.) мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов", – заявила глава МИД страны.

Кроме того, может быть ограничен экспорт в Россию предметов роскоши.

Данные предложения передадут на рассмотрение британского парламента. Заседание состоится в четверг, 14 апреля.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ. В перечень вошли еще 206 физических и юридических лиц из России, в том числе президент "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и другие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

