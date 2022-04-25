Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий

Фото: kremlin.ru/РИА Новости

Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий", – прописано в документе.

Также подчеркивается, что данное решение направлено на усиление роли науки и технологий для решения важнейших задач развития общества и страны.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласного которому 2022 год объявлен годом культурного наследия народов.