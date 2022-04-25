Рогозин анонсировал скорый запуск легкой ракеты "Ангара-1.2"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Об этом он сообщил во время рабочей поездки на ПАО "Ярославский радиозавод".

Пуск состоится впервые с 2014 года. Тогда в качестве стартовой площадки выступал космодром Плесецк. Новые испытания проведут на Восточном, передает ТАСС.

Дмитрий Рогозин добавил, что также в 2022 году состоится запуск тяжелой "Ангары-А5".

В сентябре 2021 года "Роскосмос" объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну. В документе было прописано, что планируется задействовать для пусков ракету "Ангара".

В феврале 2022 года Рогозин сообщил о переносе первого пуска пилотируемого корабля "Орел" на 2024 год. В рамках летных испытаний будет проведен отстрел блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 километров при максимальной скорости.