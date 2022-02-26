Первый пуск корабля "Орел" перенесен на 2024 год

Фото: roscosmos.ru
Первый пуск пилотируемого корабля "Орел" перенесен на 2024 год, сообщил журналу "Русский космос" генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В рамках летных испытаний будет проведен отстрел блоком аварийного спасения на этапе работы первой ступени ракеты "Ангара-А5" на высоте 10–15 километров при максимальной скорости. После чего "Орел" совершит приземление с отработкой системы мягкой посадки.
Рогозин пояснил, что "Ангара-А5" прибудет на космодром Восточный летом 2023 года. При этом модернизированную ракету "Агара А5М" специалисты получат в 2024 году. После получения летного экземпляра будут проведены испытания в беспилотном и пилотируемом режимах.
"К этим этапам испытаний мы приступим, как только получим положительный результат теста ракетного блока аварийного спасения корабля", – добавил Рогозин.
Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" выразил мнение, что Международная космическая станция (МКС) сможет эксплуатироваться до 2028 года. При этом он отметил, что решение о сроках работы российского сегмента будут приниматься из технических ограничений.
Ранее с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19". Он доставит на станцию 430 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота, а также свыше 1,6 тонны оборудования и материалов.
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