Европа пострадает от санкций больше, чем "Роскосмос" – Рогозин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Любые санкции бьют в обе стороны, и Европа пострадает от них больше, чем "Роскосмос". Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем "Роскосмос", – сказал он.

Топ-менеджер при этом не исключил, что в будущем сотрудничество с Западом может быть восстановлено, однако тогда Россия будет работать с недружественными странами уже только на своих условиях. Пока, по его словам, Россия продолжит сотрудничество только с теми государствами, которые заняли как минимум нейтральную позицию по текущей ситуации.

В начале апреля Рогозин заявил об отказе партнеров по МКС снять санкции против России. Он отметил, что главы NASA, Европейского и Канадского космических агентств сообщили, что санкции против России якобы не вредят сотрудничеству по Международной космической станции (МКС).

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

