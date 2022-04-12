"Роскосмос" предложит зарубежным компаниям ракеты из-под OneWeb по льготным ценам

"Роскосмос" предложит государствам, которые дружественно и уважительно относятся к России, пусковые услуги на льготных условиях, сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Речь идет о пусках на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb, уточнил он.

"Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <...> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли", – сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, уже поступил запрос на запуски на этих ракетах от российских частных спутникостроительных компаний. Рогозин добавил, что данные аппараты слишком легкие, поэтому они будут запущены с более крупными спутниками в качестве попутной нагрузки.

Глава "Роскосмоса" также уточнил, что изготовленные под OneWeb ракеты могут находиться на наземном хранении еще длительное время, поэтому пока нет задачи срочно их запустить.

Ранее "Роскосмос" отменил запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с Байконура. Он планировался на 5 марта, однако британская сторона проигнорировала требование предоставить информацию об использовании данной спутниковой системы в военных целях.