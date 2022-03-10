Рогозин предположил, что МКС развалится до 2030 года

Фото: roscosmos.ru
Для продления эксплуатации Международной космической станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе станция развалится. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он подчеркнул, что у "Роскосмоса" есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года.
"США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли", – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что в случае продления сроков эксплуатации для экипажа будут возникать риски. В этом случае надо вкладывать большие средства в ремонт станции.
"А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом. Мы уже приступили к эскизному проектированию. Нам потребуется еще несколько лет. Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту", – сказал глава "Роскосмоса".
Он также отметил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной, при этом "Роскосмос" еще не развернул Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее.
Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмосу" предстоит решить, будет ли Россия продлевать работу на Международной космической станции. По его словам, как действовать дальше, решат в зависимости от ситуации.
В "Роскосмосе" обозначили условие для запуска спутников OneWeb
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: