Рогозин предположил, что МКС развалится до 2030 года

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Для продления эксплуатации Международной космической станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе станция развалится. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что у "Роскосмоса" есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года.

"США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли", – цитирует Рогозина ТАСС.

Он добавил, что в случае продления сроков эксплуатации для экипажа будут возникать риски. В этом случае надо вкладывать большие средства в ремонт станции.

"А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом. Мы уже приступили к эскизному проектированию. Нам потребуется еще несколько лет. Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту", – сказал глава "Роскосмоса".

Он также отметил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной, при этом "Роскосмос" еще не развернул Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее.

Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмосу" предстоит решить, будет ли Россия продлевать работу на Международной космической станции. По его словам, как действовать дальше, решат в зависимости от ситуации.