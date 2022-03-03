Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей – Рогозин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что госкорпорация приняла решение прекратить поставки производства Научно-производственного объединения "Энергомаш".

"Напомню, что еще где-то с середины 90-х годов шли достаточно активно. Это прежде всего двигатели РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares", – сказал он.

Рогозин посоветовал США теперь летать на своих метлах.

26 февраля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке сотрудничества с Европой по организации космических запусков с космодрома Куру.

Решение было принято вслед за санкциями, которые последовали решению Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей России не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

