Сеул намерен добиться исключения своих компаний из экспортных санкций против РФ

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В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщили, что введенные против России санкции США не распространяются на смартфоны, автомобили и другую бытовую технику южнокорейского производства, передает ТАСС.

Отмечается, что корейские власти провели соответствующие консультации с американским министерством торговли. После переговоров стало известно, что Вашингтон будет рассматривать смартфоны, автомобили и бытовую технику в качестве исключения, поскольку они предназначены для массового потребителя.

Помимо этого, фирмы Южной Кореи смогут получать специальное разрешение у США на поставки продукции своим предприятиям, занимающимся производством на территории России.

США, страны Европейского союза и некоторые другие государства начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против российского технологического сектора. В частности, для экспорта в Россию продукции с технологиями США южнокорейским фирмам необходимо получать у американских властей специальную лицензию.

2 марта Вашингтон расширил антироссийские санкции. Ограничительные меры затронут 22 оборонных предприятия РФ. Речь идет в том числе о компаниях, которые занимаются разработкой и производством боевых самолетов, боевых машин пехоты, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.