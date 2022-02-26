"Роскосмос" приостановил сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке сотрудничества с Европой по организации космических запусков с космодрома Куру.

"("Роскосмос". – Прим. ред.) отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из французской Гвианы", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР. В частности, ЕС запретил оказание юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

До этого ЕС включил в санкционный список Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также были включены заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

