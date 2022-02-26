Евросоюз ввел санкции против Путина и Лаврова

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Евросоюз включил в санкционный список президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный журнал ЕС.
В санкционные списки ЕС также включены Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев, Сергей Иванов, Михаил Мишустин.
По заявлению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения ЕС будут такими же, как по другим людям, которые находятся в списках. Санкции касаются заморозки активов.
Кроме того, упрощенная процедура выдачи виз ЕС не будет действовать для обладателей диппаспортов РФ с 28 февраля. В частности, упрощенный визовый режим приостановлен для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.
Ранее британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.
Позднее власти Канады заявили, что вводят санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого ряд стран ввели санкции против РФ. В частности, премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. Так, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следует, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.
Эксперт прокомментировал введение санкций против РФ
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