В Кремле считают опасным развертывание систем залпового огня в украинских городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские националисты разворачивают системы залпового огня в крупных городах страны, в Кремле это считают чрезвычайно опасным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

По его словам, это происходит на фоне взятой Киевом паузы в диалоге с российской стороной о проведении переговоров.

"Националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", – сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Киев в ответ на предложение российской стороны провести переговоры в Минске выдвинул идею организовать встречу в Варшаве, а после этого прекратил контакты. Песков предположил, что украинская сторона взяла паузу в диалоге.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

