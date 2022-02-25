Россия готова отправить свою делегацию на переговоры в Минск – Песков

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Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с украинскими властями в Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

"Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в этом контексте российская делегация будет состоять из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

В Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

