Песков рассказал об идее Киева провести переговоры с РФ в Варшаве

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Киев в ответ на предложение российской стороны провести переговоры в Минске выдвинул идею организовать встречу в Варшаве, а после этого прекратил контакты, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи", – сказал пресс-секретарь президента.

Песков предположил, что украинская сторона взяла паузу в диалоге.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

Песков заявил, что в Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении. По словам Пескова, Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с властями Украины в Минск.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

