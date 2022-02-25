Россия готова оперативно сформировать делегацию для переговоров с Украиной – МИД РФ

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В Москве готовы в короткие сроки сформировать делегацию для проведения переговоров с руководством Киева, однако для этого от него потребуется ответственное поведение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает "Интерфакс".

Она отметила, что в настоящее время нецелесообразно вести рассуждения об уровне возможных переговоров.

"Сейчас важно в большей степени ответственное, если пока еще там (в Киеве. – Прим. ред.) из этого исходят, поведение украинской стороны", – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия готова оперативно сформировать делегацию.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценили подобное заявление украинской администрации как движение в положительном направлении. По словам Пескова, Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с властями Украины в Минск.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

