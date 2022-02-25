В Кремле признают Зеленского в качестве президента Украины

Фото: facebook.com/zelenskiy.official
В Кремле признают Владимира Зеленского в качестве президента Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
"Конечно. Зеленский – это президент Украины", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров в видеообращении. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также заявил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.
Комментируя эти заявления, Песков отметил, что в Кремле расценивают готовность Киева обсуждать нейтральный статус как движение в положительном направлении. В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока не может сказать, будут ли по этому поводу какие-то контакты между главами двух государств.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР по просьбе их лидеров. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: