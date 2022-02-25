В Кремле признают Зеленского в качестве президента Украины

Фото: facebook.com/zelenskiy.official

В Кремле признают Владимира Зеленского в качестве президента Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"Конечно. Зеленский – это президент Украины", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров в видеообращении. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также заявил, что Киев готов вступить в переговоры с Москвой по поводу нейтрального статуса Украины. При этом он подчеркнул, что в таком случае его страна должна получить от России гарантии безопасности.

Комментируя эти заявления, Песков отметил, что в Кремле расценивают готовность Киева обсуждать нейтральный статус как движение в положительном направлении. В то же время пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока не может сказать, будут ли по этому поводу какие-то контакты между главами двух государств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР по просьбе их лидеров. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

